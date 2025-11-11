Открытый день донора прошел в Подольске

Акция от Московского областного центра крови при поддержке Национального фонда развития здравоохранения состоялась в одном из гипермаркетов Подольска в пятый раз. В ней приняли участие 30 человек, которые сдали около 15 литров крови.

Процесс был организован четко и профессионально: регистрация, медосмотр, сама процедура забора крови и, конечно, важный этап восстановления. Для доноров создали максимально комфортные условия. После процедуры каждого ждала «зона подкрепления». Теплый сладкий чай, выпечка и другие угощения помогали восстановить силы.

Одной из участниц акции стала член Общественной палаты Подольска Юлия Ахтямова. Ее донорский стаж насчитывает более 10 лет.