Открытый день донора прошел в Подольске
Акция от Московского областного центра крови при поддержке Национального фонда развития здравоохранения состоялась в одном из гипермаркетов Подольска в пятый раз. В ней приняли участие 30 человек, которые сдали около 15 литров крови.
Процесс был организован четко и профессионально: регистрация, медосмотр, сама процедура забора крови и, конечно, важный этап восстановления. Для доноров создали максимально комфортные условия. После процедуры каждого ждала «зона подкрепления». Теплый сладкий чай, выпечка и другие угощения помогали восстановить силы.
Одной из участниц акции стала член Общественной палаты Подольска Юлия Ахтямова. Ее донорский стаж насчитывает более 10 лет.
«Как-то раз я посмотрела передачу, где показывали людей и родственников больных, которым необходима кровь. Они даже ходили по остановкам, просили сдать кровь — тот ресурс, который у нас есть в достатке, в изобилии. Поэтому с того раза я решила помогать людям и сдавать кровь на регулярной основе», — поделилась Юлия Ахтямова.
Каждый участник акции получил денежную компенсацию на обед и справку, которая дала право на два оплачиваемых выходных дня по месту работы. Кроме того, для всех сдавших кровь провели беспроигрышную лотерею. Никто не ушел без небольшого, но приятного подарка — в знак благодарности за доброе дело.