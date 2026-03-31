Открытый чемпионат по тхэквондо прошел в Подольске

Универсальный спортивный центр «Юность» на два дня превратился в арену настоящих сражений. За медали и кубки 18-го открытого чемпионата по тхэквондо боролись около 200 атлетов из девяти регионов России, а также гости из Армении.

Соревнования проходили в несколько этапов: в первый день выступали юные участники в возрасте от шести до 13 лет, а во второй на даянг вышли опытные спортсмены. За ходом поединков следил профессиональный судейский корпус из 30 человек.

Подольских спортсменов к соревнованиям подготовил тренер международного класса, который уверен в своих воспитанниках и их возможностях.

«Самое сложное — преодолеть страх и победить в первую очередь себя. Это очень сложно, но наши ребята — большие молодцы, они очень хорошо выступают и показывают высокую технику», — отметил президент Федерации по развитию тхэквондо Московской области Гиезбек Юлдашов.

Подольские спортсмены действительно показали высокий класс и завоевали россыпь наград. Победителями и призерами турнира стали Абдулло Ураков, Николай Родин, Диана Рыбалко, Николай Ластовкин, Полина Саламова и Роман Буянов.