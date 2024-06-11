Открытый чемпионат по мажореткам «Парад Московии» прошел в Истре

Уже в седьмой раз в Истре прошел «Парад Московии». На мероприятии можно было увидеть выступление мажореток из пяти регионов: Московской области, Москвы, Тверской области, Тулы и Нижнего Новгорода.

На сцене было показано 173 номера, которые делились на сольные и групповые. Участники выступали в дисциплинах: батон, помпоны, флаг-миниформация, микс, шоу и чип. Мажоретки исполняли такие движения, как перекаты, броски и комбинации.

«Это мероприятие завершает целый год наших спортивных соревнований. Хоть мы и спортивная хореография, но мы всё равно, как спортсмены уже выступаем. А как заканчивается год, финальная точка — это всегда наш «Парад Московии», - поделилась руководитель Народного коллектива «Ансамбль мажореток-барабанщиц» Лилия Быкова. Оценивали выступления жюри Федерации спортивной хореографии России. После того, как результаты стали известны, победителей наградили медалями, грамотами и кубками.