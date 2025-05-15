Открытый чемпионат по лыжероллерам прошел в Воскресенске

На открытое первенство городского округа Воскресенск приехало более 70 спортсменов. Среди них были представители Коломны, Егорьевска, Орехово-Зуева и других округов Подмосковья.

Соревнования в таком формате проводятся на территории озеро Светлое уже более 10 лет. Участники чемпионата не считали трассу сложной, но выкладывались гонке на все сто процентов. Спортсмены бежали дистанции длиной в один, четыре и шесть километров.

Участница первенства России Лия Титова занимается биатлоном с шести лет. За время соревнований и тренировок прошла не одну сотню километров, как по снегу, так и по асфальту. На ее взгляд, лыжероллеры требует большей сноровки, чем лыжи. «На них тяжелее научится кататься, так как надо равновесие держать», — рассказала воспитанница спортивной школы «Алмаз» из Рязани.

Роллеры помогают лыжникам и биатлонистам поддерживать физическую форму в межсезонье, поэтому катаются на них много и усердно. «Сейчас начинается подготовительный сезон, у нас здесь лыжники и биатлонисты, поэтому готовимся к зиме», — пояснил тренер спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» Василий Полосухин.

Победителей соревнований наградили медалями, грамотами и кубками. Но проигравших здесь не было, ведь лучшая награда для любого спортсмена — оставаться в тонусе и быть заряженным на новые старты.