Открытый чемпионат округа по хоккею среди детей начался в Подольске

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске стартовал первый открытый чемпионат городского округа по специальному хоккею для детей с интеллектуальными нарушениями. В соревнованиях принимают участие около 60 юных спортсменов из Подольска, Ростова-на-Дону, Пензы и Москвы.

Торжественная церемония открытия собрала участников, их тренеров и болельщиков. С приветственным словом к спортсменам обратились председатель комитета по физической культуре и спорту Людмила Козлова и президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов. Почетное право провести первое вбрасывание шайбы было предоставлено заместителю директора организации «Корсар-спорт» Сергею Брагину.

«Возраст и опыт здесь не имеют значения. Главное — дать ребятам возможность заниматься спортом, развиваться и получать удовольствие от игры», — отметила руководитель подольской команды «Черный юмор» Мария Матвеева.

Соревнования продлятся два дня, а на лед выйдут команды юных хоккеистов в возрасте от семи до 14 лет. Среди участников — подольский «Черный юмор», ростовский «Легион», пензенский «Пегас» и «Сборная Московского региона».

По завершении турнира все участники получат памятные призы, медали и дипломы. Организаторы приглашают всех желающих поддержать команды — вход на игры свободный.