Открытый чемпионат области по рубке шашкой прошел в Воскресенске

Рубка шашкой еще сотню лет назад была неотъемлемой частью военной подготовки и тренировок казаков. Приобщение к казачьей культуре и развитие традиционного военного искусства — основные задачи, которые ставит перед собой Федерация рубки шашкой «Казарла». Она объединяет спортсменов более чем в 60 регионах России. И Воскресенск стал первым в этом году, кто открыл соревнования Московского областного отделения.