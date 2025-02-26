Открытый чемпионат области по рубке шашкой прошел в Воскресенске

Традиционное занятие казаков привлекает все больше молодежи. В соревнованиях приняли участие кадеты, юниоры и взрослые спортсмены из Ярославля, Брянска, Москвы и Московской области.
Рубка шашкой еще сотню лет назад была неотъемлемой частью военной подготовки и тренировок казаков. Приобщение к казачьей культуре и развитие традиционного военного искусства — основные задачи, которые ставит перед собой Федерация рубки шашкой «Казарла». Она объединяет спортсменов более чем в 60 регионах России. И Воскресенск стал первым в этом году, кто открыл соревнования Московского областного отделения.
Одному из самых юных участников открытого чемпионата Марку Громову исполнилось всего девять лет. Он приехал в Воскресенск из Брянска. Для начинающих ребят соревнования стали своеобразным экзаменом, где можно повысить свой уровень с желтого до красного темляка, обозначающих разряд спортсмена.
Пока спортсмены рубились не на шутку, гости парка могли согреться ароматным чаем, посетить ярмарку, поиграть в старинные игры и даже самостоятельно отчеканить монету на удачу.
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