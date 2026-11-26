Как проходит адаптация детей после перехода из начальной школы в основную, смогли увидеть родители осташевских пятиклассников. Специально для них 25 ноября организовали открытые уроки и встречу с педагогами.

Мамы и папы побывали на занятиях по математике во всех пятых классах. Они смогли увидеть, как ребята усваивают учебный материал, участвуют в обсуждениях и справляются с заданиями.

Вместе с родителями уроки посетили заместитель главы Волоколамского округа Надежда Большакова и председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева.

После занятий состоялся открытый диалог с администрацией школы и учителями. Педагоги рассказали о возрастных особенностях пятиклассников, дали рекомендации по поддержке детей в период адаптации и ответили на вопросы.

Родители признались, что им было интересно вновь окунуться в школьную атмосферу, увидеть своих детей за партами и лучше понять, как сегодня организован учебный процесс.

«Переход из начальной школы в основную, особенно когда они находятся в разных зданиях, — волнительный этап для ребенка. Меняются привычная обстановка, круг общения, учителя, появляются новые требования. Наша задача — помочь ребятам адаптироваться, создать атмосферу доверия и поддержки, чтобы учеба приносила радость, а не становилась источником стресса», — отметила Надежда Большакова.