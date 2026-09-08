Открытые уроки пожарной безопасности провели для кадетов в Видном

В Видновской школе № 11 Ленинского городского округа сотрудники отдела надзорной деятельности провели открытые занятия по пожарной безопасности для кадетов. Инспекторы рассказали школьникам о порядке действий при пожаре и автономных дымовых извещателях.

Инспекторы Андрей Маслов и Анна Поликарпова разобрали с кадетами практические ситуации, напомнили единый номер вызова экстренных служб — 112. Школьники узнали об автономных дымовых пожарных извещателях, их назначении, правилах установки и местах приобретения. Также обсудили, как вести себя при сильном задымлении, что делать при заблокированном огнем выходе и почему при пожаре нельзя пользоваться лифтом. В завершение учащимся раздали информационные памятки.

«Для детей важно не просто знать правила, а понимать, как действовать в конкретной ситуации. На таких встречах мы разбираем возможные сценарии и отвечаем на вопросы школьников, чтобы в случае опасности ребята не растерялись и знали, к кому обратиться за помощью. Отдельно рассказываем о средствах, которые помогают вовремя обнаружить возгорание, и объясняем, почему важно соблюдать правила пожарной безопасности», — отметила инспектор Анна Поликарпова.

Профилактические мероприятия по пожарной безопасности в образовательных учреждениях округа проводятся на постоянной основе. Такие встречи помогают школьникам закреплять правила безопасного поведения и формировать правильный алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.