Открытые уроки по 16 видам спорта прошли в Можайске

День открытых дверей прошел во Дворце спорта «Багратион» в Можайске. Тренеры провели занятия для всех желающих по нескольким направлениям.

Жители Можайского округа смогли поучаствовать в тренировках по баскетболу, плаванию, шахматам, боксу и ряду других видов спорта в рамках Дня открытых дверей в местном Дворце спорта.

Для них также провели занятия по футболу, художественной гимнастике, кикбоксингу, фитнесу, аэробике, хоккею, фигурному катанию. Мероприятие посетили более 100 детей.