Открытые уроки по 16 видам спорта прошли в Можайске
День открытых дверей прошел во Дворце спорта «Багратион» в Можайске. Тренеры провели занятия для всех желающих по нескольким направлениям.
Жители Можайского округа смогли поучаствовать в тренировках по баскетболу, плаванию, шахматам, боксу и ряду других видов спорта в рамках Дня открытых дверей в местном Дворце спорта.
Для них также провели занятия по футболу, художественной гимнастике, кикбоксингу, фитнесу, аэробике, хоккею, фигурному катанию. Мероприятие посетили более 100 детей.
Отметим, что для них также организовали мастер-классы и лотерею. Гостей Дня открытых дверей угостили сладкой ватой, каждому подарили воздушный шар.
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