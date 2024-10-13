Открытые учения по поиску пропавших людей прошли в Домодедове

В межрегиональном поисково-спасательном отряде «Дельта» в Домодедове прошли масштабные учения, направленные на повышение квалификации и обмен опытом среди добровольцев, специализирующихся на сложных поисковых операциях по всей России. Отряд ориентирован на поиски в городской и природной среде, включая труднодоступные местности, такие как горы и болота.

Учения состояли из двух частей. В первой части прошли лекции для старших поисковых отрядов и групп, где обсуждались стратегии и методы улучшения координации действий. Во второй части все желающие могли принять участие в практических занятиях по оказанию первой доврачебной помощи, страховке и самостраховке.

Координаторы «Дельты» провели практическую тренировку, направленную на обучение волонтеров действовать быстро и слаженно в случае пропажи человека. Были отработаны учебные задачи по эвакуации пострадавших как в городской среде, так и в лесных массивах.

«В нашем отряде нет понятия достаточного количества добровольцев. Сейчас у нас 35 активных участников, которые регулярно выезжают на поисково-спасательные мероприятия. Каждый новый участник проходит вводную теоретическую и практическую подготовку», — отметил командир отряда Дмитрий Афанасьев.

Отряд действует по всему центральному округу, но в отдельных случаях возможен выезд в любой регион России и страны СНГ. В команде работают опытные старшие поисковых групп, картографы и информационные координаторы. Отряд оснащен необходимым оборудованием для проведения поисков в различных условиях и активно привлекает местное население для участия в операциях.

Любой гражданин или организация, нуждающаяся в помощи при поиске человека, может обратиться в отряд «Дельта». Команда готова прийти на помощь в любой ситуации — будь то заблудившийся в лесу или потерявшийся в городе человек.

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