Открытые тренировки по самбо прошли в школах Чехова
В Чехове решили встретить учебный год спортивным настроем: в образовательных учреждениях округа прошли открытые тренировки в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу». В муниципалитете он реализуется уже пять лет и охватывает 13 школ.
Уроки самбо начинаются с основ: страховки, развития гибкости и дисциплины. Со временем ребята смогут освоить и те элементы, которые продемонстрировали гостям тренировок спортсмены.
Мероприятия прошли в честь юбилея проекта «Самбо в школу». Для школьников и их родителей это отличная возможность побольше узнать о виде спорта, пообщаться со спортсменами и тренером, а также узнать, как записаться в секции.
«Занятия пользуются огромным интересом у детей. Они это любят. И мы рады тому, что дети у нас этот вид спорта очень хорошо изучают и достигают определенных результатов в нем», — рассказала директор гимназии № 7 Елена Рубцова.
Всего в округе работают 17 бесплатных секций по самбо. Администрация Чехова активно развивает спортивную жизнь муниципалитета. Здесь открыто множество кружков и секций, появляются современные площадки для занятий спортом, проходят соревнования и встречи с известными спортсменами, которые делятся своим опытом.