Открытые тренировки по самбо прошли в школах Чехова

В Чехове решили встретить учебный год спортивным настроем: в образовательных учреждениях округа прошли открытые тренировки в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу». В муниципалитете он реализуется уже пять лет и охватывает 13 школ.

Уроки самбо начинаются с основ: страховки, развития гибкости и дисциплины. Со временем ребята смогут освоить и те элементы, которые продемонстрировали гостям тренировок спортсмены.

Мероприятия прошли в честь юбилея проекта «Самбо в школу». Для школьников и их родителей это отличная возможность побольше узнать о виде спорта, пообщаться со спортсменами и тренером, а также узнать, как записаться в секции.