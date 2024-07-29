Открытые тренировки по разным видам спорта проведут в Лобне этим летом

Серию открытых тренировок организуют в парках городского округа Лобня до конца лета. Мероприятия проведут в рамках федерального проекта «Самбо в парках» при поддержке администрации города и местного отделения партии «Единая Россия».

Например, в выходные в Центральном парке культуры и отдыха состоялась тренировка по самбо. Вместе с тренером самбисты спортивной школы «Академия спорта» и клуба «Командор» продемонстрировали зрителям разминку и основные приемы единоборства. Поучаствовать в тренировке могли все желающие.

Открытые тренировки по самбо пройдут каждую неделю по субботам в 17:00 в Центральном парке культуры и отдыха «Амфитеатр». Продлятся они до 31 августа.

Тренировки по футболу, легкой атлетике и другим видам спорта также проходят в Лобне.

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