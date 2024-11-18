Открытые тренировки к Всероссийскому дню самбо прошли в Павловском Посаде

В России 16 ноября отмечался Всероссийский день самбо, учрежденный указом президента в 2022 году. Открытые тренировки по самбо, организованные «Единой Россией», состоялись в школе № 11 и зале Федерации дзюдо и самбо Павлово-Посадского городского округа.

В Павловском Посаде уже два года успешно реализуется проект «Za самбо» партии «Единая Россия». За это время было проведено более 20 открытых тренировок в парках, школьных спортзалах и специализированных спортивных комплексах. Эти мероприятия направлены на вовлечение молодежи в мир самбо и укрепление интереса к этому виду спорта.

Юные спортсмены продемонстрировали свое мастерство перед родителями и сверстниками. Поддерживаемые наставниками и зрителями, юные самбисты доказали, что спорт — важнейшая часть их воспитания и становления. Этот день стал очередным напоминанием о важности физического воспитания и здорового образа жизни для подрастающего поколения, а также о значении самбо как части национальной культуры России.

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