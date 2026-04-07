Открытые соревнования по плаванию среди юниоров прошли в Солнечногорске

5 апреля в ФОКе «Олимп» в Солнечногорске состоялись открытые соревнования по плаванию «Весенние старты». Ежегодный турнир объединил более 100 спортсменов в возрасте от 3 до 17 лет, которые проплыли дистанции 25, 50 и 100 метров разными стилями.

Самым юным победителем стал 4-летний Миша Фазилов, проплывший 25 метров с доской и ластами за 24 секунды. В плавание он пришел в возрасте года и девяти месяцев и на его счету уже несколько золотых наград.

«У нас есть ребята и самые маленькие, и постарше, кто участвует не только в муниципальных, но и региональных соревнованиях, где они показывают хорошие результаты и могут дать конкуренцию другим округам. Многие приходят в этот спорт по назначению врача, а потом становятся чемпионами», — отметил судья соревнований Станислав Кривошеев.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина подчеркнула, что плавание активно развивается: создана современная инфраструктура, работают опытные тренеры, что приводит к успешным выступлениям на областных соревнованиях и появлению мотивированных юных спортсменов. Абсолютными лидерами в младшей возрастной группе на дистанции 25 метров стали Михаил Ботов (2019 г. р.) — кроль в ластах, Александр Закревский (2016 г. р.) — кроль и Елизар Зарков (2020 г. р.) — с доской в ластах. Среди старших — Дмитрий Лесков (2011 г. р.) — 50 метров кролем, Софья Зюганова (2012 г. р.) — 100 метров кролем, Кирилл Тетерин (2014 г. р.) — 100 метров комплекс. Победителей наградили медалями, грамотами и памятными подарками.



