Открытые соревнования по конному спорту прошли в Химках

Соревнования по конному спорту провели на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Здесь собрались более 100 наездников со всей области.

Спортсмены продемонстрировали мастерство конной выездки. Основная задача показать умение управлять лошадью при выполнении заданных упражнений. Борьба развернулась в разных категориях: юноши, дети, общий зачет и управление пони.

«Главное для лошади — правильное обучение. Когда она рождается, она ничего не знает про конный спорт. Это планомерная и очень долгая работа. Несколько лет уходит на подготовку хорошей „выездковой“ лошади», — отметила главный судья соревнований Ольга Попова.

Соревнование провели в честь Нины Громовой — заслуженного мастера спорта России, ветерана Великой Отечественной войны.

Отметим, что воспитанники «Планерной» регулярно занимают почетные ступени на пьедестале на областных и всероссийских соревнованиях.