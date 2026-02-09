Открытые соревнования по конькобежному спорту прошли в Коломне

7 февраля в конькобежном центре «Коломна» прошли врероссийские соревнования «Лед надежды нашей-2026». В них мог принять участие любой желающий независимо от уровня подготовки.

Соревнования проводятся с 1980-х годов и дали старт карьере многих известных спортсменов. Среди воспитанников этих стартов — Дмитрий Дорофеев, Екатерина Лобышева, Павел Кулижников, Ольга Граф, Алексей Есин и Руслан Мурашов.

«Соревнования „Лед надежды нашей“ объединяют многие поколения конькобежцев. Я сама участвовала в этих стартах, когда еще была ребенком, а потом начала профессионально заниматься любимым конькобежным спортом. Желаю всем быстрых секунд и отличных спортивных результатов», — сказала вице-президент федерации Московской области по конькобежному спорту Ирина Исаенко.

Конькобежцы-любители выступали в шести возрастных группах на дистанции 100 метров. Победителей и призеров в каждой группе наградили медалями и дипломами министерства спорта РФ.

Соревнования прошли в День зимних видов спорта России и в день открытия XXV зимних Олимпийских игр. На этих Играх за медали поборется воспитанница коломенской спортивной школы «Комета» конькобежка Анастасия Семенова.