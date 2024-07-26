Открытые соревнования по бегу «Яблочный трейл» пройдут в Лобне 10 августа

Фото: Unsplash

На стадионе «Москвич» городского округа Лобня 10 августа состоятся открытые соревнования по бегу «Яблочный трейл». Это мероприятие приурочено к Дню физкультурника, который в России отмечается во вторую субботу августа.

Участие смогут принять все желающие, включая детей. Для юных бегунов предусмотрены дистанции 800 метров, 1,7 километра и 3,3 километра. Взрослые участники смогут выбрать между дистанциями 6,3, 11 и 22 километра.

Также для тех, кто хочет просто пробежаться ради удовольствия, будет доступна трехкилометровая дистанция без хронометража и стартового пакета.

«Яблочный трейл — это забег, который понравится участникам разной подготовки и возраста. Здесь их ждет не только разнообразие пейзажей, но и большой выбор дистанций, праздничная атмосфера, медаль финишера и профессиональная поддержка», — отметили организаторы забега.

Напомним, что первый старт запланирован на 10:00. Номера участников можно будет получить с 8:00 до 11:00.

Регистрация на «Яблочный трейл» в Лобне доступна по ссылке.

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