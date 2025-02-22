Открытые соревнования по авиамодельному спорту прошли в Красногорске

В городском округе Красногорск состоялись первые соревнования по авиамодельному спорту в закрытых помещениях. Юные инженеры представили свои творения, продемонстрировав не только навыки конструирования, но и умение работать с аэродинамикой.

Модели школьников были выполнены с удивительной точностью, напоминая настоящие самолеты. Всего 16 участников в возрасте от семи до 10 лет изучили основы авиамоделирования и создали свои воздушные судна из подручных материалов. Самолеты были представлены в категории резиномоторных моделей: размах крыла — не более 50 сантиметров, вес — до 15 граммов. Главной задачей было удержание модели в воздухе как можно дольше.

Руководитель авиамодельного клуба «Зигзаг» Андрей Кушнир отметил, что такие соревнования помогают выявить талантливых детей, которые в будущем смогут представлять Красногорск на областных и всероссийских турнирах.

Победителем в младшей группе стала Полина Янина. Девочка поделилась своими впечатлениями о процессе создания самолета и призналась, что ее увлекает не только сам процесс конструирования, но и возможность видеть, как ее модель оживает и парит в воздухе.