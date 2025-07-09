Открытые кинопоказы фильма «Порох» прошли в Химках

В честь 40-летия со дня выхода фильма Виктора Аристова «Порох» в Химках состоялись просветительские кинолектории. Один из них провели в доме культуры «Контакт».

«В ходе мероприятия познакомили горожан с историей кинокартины. Стараемся регулярно проводить подобные активности для химчан в нашем доме культуры», — рассказала директор учреждения и лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Также киноклуб собрал зрителей в библиотеке № 3, где прошла еще одна тематическая встреча. Оба события стали частью патриотического проекта «Успех V единстве поколений».

«Уже больше года в Химках реализуют эту программу. За это время для горожан провели сотни историко-патриотических активностей, в ходе которых химчан знакомили с хронологией знаковых событий в истории нашей страны, а также с биографиями выдающихся соотечественников», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Зампред совета депутатов Александр Васильев подчеркнул, что патриотические мероприятия в городе проходят в самых разных форматах. Это и фестивали, и кинопоказы, и мастер-классы — все, что помогает объединять поколения и формировать уважение к истории.