Открытую тренировку по самбо провели в Воскресенске

В Воскресенске состоялась тренировка для юных спортсменов в рамках федерального партийного проекта «Zа Самбо». Целью стало развитие и популяризация этого отечественного вида спорта.

Событие началось с разминки, включавшей элементы акробатики, после чего спортсмены продемонстрировали основные приемы самбо: броски, захваты и провели небольшие спарринги. Участники имели возможность не только наблюдать за профессионалами, но и попробовать свои силы в выполнении некоторых элементов и даже в борьбе в стойке.

Президент Федерации самбо городского округа Воскресенск и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов отметил, что основные цели таких мероприятий: совершенствование навыков наших спортсменов и популяризация спорта среди молодежи.

Проект «Za Самбо» ставит своей целью развитие, популяризацию и пропаганду самбо как важной составляющей российской спортивной культуры, способствуя укреплению здоровья и воспитанию патриотизма среди молодежи.

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