Открытую тренировку по рукопашному бою провели в Химках

Члены военно-патриотического объединения «Сова» имени Дмитрия Кириллова поучаствовали в открытой тренировке по рукопашному бою в городском округе Химки. На мастер-классе они познакомились с азами карате, практической стрельбы и другими навыками.

Во время открытой тренировки по рукопашному бою участники отработали также навыки тактической борьбы и управления беспилотниками. Занятия провели в «Центре спортивной подготовки „Альфа“».

«Рада, что у ребят появилась возможность пообщаться с профессионалами напрямую и перенять их опыт. Благодарю организаторов за проведение такого полезного мероприятия и надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — сказала руководитель военно-патриотического объединения «Сова» Ольга Кириллова.

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