Открытую тренировку по дзюдо провели в Котельниках

В Котельниках прошла открытая тренировка по дзюдо для старшеклассников и действующих спортсменов. Мероприятие, организованное местным отделением «Молодой Гвардии» и спортивной школой «Котельники», объединило на одном ковре учеников городской школы № 3, ветеранов боевых действий и профессиональных борцов.

Занятие началось с разминки, включающей не только физические, но и акробатические упражнения. Кувырки, колесо и стойки на руках, по словам тренеров, необходимы для освоения навыков группировки при падениях и контроля тела в нестандартных положениях.

Мастер спорта по дзюдо, тренер спортивной школы Ирина Матейчук подчеркнула, что акцент на старшеклассниках был сделан неслучайно. «Философия дзюдо — гибкий путь. Гибкость не только в спорте, но и по жизни. Спорт — это дисциплина для жизни, в работе, в школе, в институтах. Поэтому мы сделали акцент на старшие классы», — пояснила она.

После общей разминки участники приступили к отработке техники единоборства. Среди тех, кто решил вновь встать в строй, оказался десятиклассник Дмитрий Пягай. Ранее он уже занимался дзюдо, но затем уходил в кикбоксинг и вольную борьбу. «Сейчас хочу вернуться. Спорт направлен не только на физическое развитие, но и на духовное. Это вызывает мой здравый смысл, поэтому необходимо заниматься спортом», — поделился юноша.

Исполняющая обязанности руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Светлана Кормильцына отметила, что время для тренировки выбрано с учетом приближающегося Дня защитника Отечества. «Этот праздник ассоциируется с защитой, ответственностью, отвагой. Мы пригласили ветеранов СВО и Афганской войны, чтобы они, как наставники, приняли участие в нашем мероприятии», — рассказала она.

В ходе тренировки юные единоборцы не только участвовали в схватках, но и узнали о философии дзюдо, а также о его роли в воспитании духа единства и патриотизма. По итогам мероприятия лучшим спортсменам вручили благодарственные письма «За особые достижения».