Открытую лыжную тренировку проведут для жителей Балашихи

С приходом нового сезона в парках Балашихи стартует насыщенная спортивная неделя, полная мероприятий для всех возрастов и уровней подготовки. Спортивные мероприятия начинаются в парке Пехорка-лес.

В понедельник приглашают всех на дыхательную гимнастику, которая поможет расслабиться и настроиться на позитивный лад. Во вторник, среду и четверг в 16:00 проводят занятия по общей физической подготовке, которые помогут укрепить мышцы и развить выносливость. В пятницу в 10:00 снова всех ждут на дыхательной гимнастике. Кроме того, в четверг в 13:40 стартует культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальными заданиями для взрослых.

В Ольгинском лесопарке также не обойдется без активных тренировок. В понедельник с 16:00 до 18:00 всех детей ждут на лыжные тренировки, а взрослых — в 18:30 и в 19:00. Эти занятия подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам от 14 лет.

Спортивная программа в парке на Заречной начнется во вторник. Каждый вторник и четверг в 20:00 проходит забег «В закат», который станет отличным завершением дня. А в субботу в 9:00 стартует дружеский забег «5 верст». Также во вторник в 13:00 пройдет культурно-развлекательная программа с интерактивными играми, дискотекой и лекциями. В среду в 11:30 — активная разминка и ОФП.

Спортивная неделя в парке на Солнечной начинается в среду. В 10:10 у входной группы проведут активную разминку и занятия по зимней общефизической подготовке.

В среду в парке «Пехорка» также запланирована спортивная программа. В 14:00 на площадке у коворкинга состоится занятие по скандинавской ходьбе. Четверг порадует любителей активного отдыха: в 14:00 — скандинавская ходьба, а в 15:20 — веселые старты.

В Пестовском парке занятия по скандинавской ходьбе пройдут во вторник и четверг в 12:00. Также в субботу в 9:00 жителей приглашают на дружеский старт «5 верст». Кроме того, в субботу в 15:00 стартует культурная программа с интерактивными играми, детской дискотекой и лекциями.