Открытую лекцию по управлению инфраструктурой проведут в Одинцове 10 апреля

Открытую лекцию по успешной коммуникации в сфере управления городской инфраструктурой проведут в Одинцовском филиале МГИМО. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Слушатели узнают о современных подходах к управлению инфраструктурой и выстраивании бесконфликтной коммуникации с коллегами. Участники также разберут практические случаи из реальной практики, обменяются мнениями и смогут задать все интересующие вопросы.
Спикером на мероприятии выступит глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
Лекция состоится 10 апреля в 19:00. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию онлайн, заполнив анкету.
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