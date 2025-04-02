Открытую лекцию по управлению инфраструктурой проведут в Одинцове 10 апреля

Открытую лекцию по успешной коммуникации в сфере управления городской инфраструктурой проведут в Одинцовском филиале МГИМО. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Слушатели узнают о современных подходах к управлению инфраструктурой и выстраивании бесконфликтной коммуникации с коллегами. Участники также разберут практические случаи из реальной практики, обменяются мнениями и смогут задать все интересующие вопросы.

Спикером на мероприятии выступит глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Лекция состоится 10 апреля в 19:00. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию онлайн, заполнив анкету.