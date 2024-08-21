Открытое занятие по фитнес-аэробике пройдет в Лобне 21 августа

На стадионе «Москвич» в Лобне состоится открытое занятие по фитнес-аэробике, которое проведет главный тренер сборной Московской области Ирина Беляева. В мероприятии примут участие команды, ставшие победителями и призерами всероссийских соревнований.

Фитнес-аэробика — это динамичный командный вид спорта, который пользуется особой популярностью среди детей, подростков и молодежи. Занятия способствуют развитию гибкости и координации движений, улучшают осанку и положительно влияют на общее самочувствие.

После занятия все желающие смогут записать своих детей в секцию фитнес-аэробики и стать частью увлекательного мира спорта. Не упустите возможность познакомиться с этим захватывающим направлением и зарядиться энергией.

Занятие начнется в 17:00.

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