Открытое первенство по волейболу прошло в Истре

Соревнования по волейболу проходили в спортивном комплексе «Истра». Этот турнир прошел 30 раз подряд.

В первенстве приняли участие более 70 спортсменов от 18 лет. Они представляли шесть команд. Итоговые игры состязания посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Боролись друг с другом за победу команды: Дедовск, «Шторм» из Дедовска, Красногорск, «Команда-А» из Истры, Бужарово и «Коловрат» из поселка Глебовский.

Соревнования проходили в два этапа. Финал второго этапа прошел в конце апреля. Там и определили победителей. Ими стали команды из Дедовска, Истры и Бужарово. Результаты были такими: «Команда-А» — Дедовск: 1:3 и Бужарово — «Шторм»: 3:1. По подсчетам первое место заняло Бужарово, второе — «Шторм» из Дедовска и последнее место заняла команда Дедовск. Судьей соревнований был Сергей Мишаков.