Открытое первенство по самбо прошло в Щелкове

Соревнования на призы главы городского округа Андрея Булгакова состоялись в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье». В турнире участвовало более 300 спортсменов.

30 команд представляли пять регионов России. За награды боролись юноши в возрасте 11-12 и 13-14 лет.

В торжественном открытии соревнований и в церемонии награждения совместно с коллегами принял участие директор спорткомплекса «Подмосковье» и депутат окружного совета Кирилл Строков. Турнир прошел на высоком уровне.

Самбо активно развивается в городском округе. Основатель и главный тренер клуба «Самбо ХХI век» Андрей Буланцов в феврале 2023 года стал инициатором подписания соглашения о сотрудничестве с областной федерацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.