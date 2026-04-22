Открытое первенство по плаванию прошло в Ленинском округе

На дорожки вышли 170 пловцов, из них 110 детей и 60 взрослых. Самому старшему участнику почти 80 лет. За заплывами внимательно следили судьи, фиксируя результаты каждого старта.

«Эти старты проводятся в округе уже более четверти века. Ленинский городской округ по праву можно назвать территорией с сильными плавательными традициями — у нас есть чемпионы Московской области, России и олимпийского уровня. В открытом первенстве могли принять участие все желающие из Московской области, однако в основном выступали жители округа», — рассказала директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

По итогам соревнований победители и призеры получили кубки, медали и почетные грамоты. С 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге проходит финал Кубка России по плаванию, в котором принимают участие спортсмены из Ленинского округа: призер Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира и Европы Иван Гирев, а также Виктория Таранникова, Александр Санин и Георгий Таранников.