Открытое первенство по настольному теннису прошло в Жуковском

Молодежный центр «Дружба» в городском округе Жуковский провел открытое первенство по настольному теннису. В нем приняли участие тринадцать спортсменов, которые состязались в двух возрастных группах: подростковой и взрослой.

Первенство провели по круговой системе, до двух побед.

«Главные цели мероприятия — это популяризация этого вида спорта, укрепление здоровья детей и взрослых, пропаганда здорового образа жизни и семейных спортивных традиций, выявление сильнейших и повышение спортивного мастерства», — рассказал директор молодежного центра «Дружба» Виталий Лебедев.

Завершились соревнования тем, что участники, тренеры и судьи продолжили общение за чаепитием.

Состоявшийся турнир не будет последним в этом году. О датах следующих соревнований организаторы сообщат. Принять участие в них сможет любой желающий.