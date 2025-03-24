Открытое первенство по мини-футболу прошло в Зарайске

В этом году за кубок победителя боролись команды из разных уголков округа: ДС «Зарайск», «ЗОЖ», «Авангард», «Спартак-Зарайск», «Луч», «Надежда» и «Laim». Система начисления очков была выстроена таким образом, что за победу команда получала по три балла.

Лучше всех с задачей справилась команда Дворца Спорта — ДС «Зарайск». По словам организаторов, продемонстрировав великолепную игру, слаженность и командный дух, футболисты ДС «Зарайск» не потерпели ни одного поражения за все шесть туров первенства. Эта серия побед позволила им досрочно завоевать золотые медали и стать чемпионами первенства.

В то время как судьба золотых медалей была решена заранее, борьба за оставшиеся призовые места держала болельщиков в напряжении до самого финального свистка. В итоге футболисты из Каринского территориального управления победили соперников из Гололобовского ТУ с минимальным перевесом 4:3. «Серебро» досталось команде «ЗОЖ», бронзовые медали — «Лучу». Лучшим бомбардиром выбрали игрока ДС «Зарайск» Александра Чижикова.