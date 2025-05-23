Открытое первенство по лазертагу прошло в Химках

На стадионе «Новые Химки» состоялся турнир по лазертагу, в котором участвовали более 500 человек из разных уголков Подмосковья. Воспитанники ВПО «Сова» из Химок заняли третье место, отдав дань памяти своему наставнику.

Открытое первенство на Кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова прошло в Химках уже в третий раз. В этом году по инициативе правительства Московской области турнир впервые провели на территории городского округа. В соревнованиях приняли участие 64 команды.

Турнир начался с минуты молчания — участники почтили память Дмитрия Кириллова, руководителя ВПО «СОВА», добровольно ушедшего на СВО и погибшего в ноябре 2022 года. За проявленную отвагу он был посмертно удостоен ордена Мужества.

«Открытое первенство по лазертагу на Кубок героя СВО Дмитрия Кириллова проводят уже в третий раз. В этом году, по просьбе правительства Московской области, мы проводим это мероприятие на химкинской земле», — сообщил начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Подмосковья Евгений Лукошников.

Участникам турнира предстояло захватить и удержать три тактические точки. Итоговые места определялись по количеству времени удержания позиций.

Также прошли личные соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина патронами и стрельбе из учебного оружия.

«Я решил принять участие, так как этот турнир посвящен памяти нашего руководителя Дмитрия Игоревича Кириллова. Для нас он был как второй отец. Он дал нам твердость характера, уверенность в себе и показал, что такое настоящая дружба», — поделился участник турнира Дмитрий Каргин.

Патриотические состязания помогают сохранить память о героических подвигах, укрепляют ценности и формируют у молодежи чувство ответственности и любви к Родине.