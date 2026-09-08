Открытое первенство по гребле прошло в Шатуре

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» состоялись на озере Святом в Шатуре. На старт вышло сотни сильнейших спортсменов из Подмосковья и Нижнего Новгорода.

Юноши и девушки состязались в разных возрастных категориях. В их задачу входило как можно быстрее преодолеть две дистанции: 200 и 500 метров. Первая для успеха требует от спортсменов максимальной мощности и взрывного старта, вторая — сочетания скорости и выносливости.

Тренер по гребному спорту Самат Таканаев отметил, что для многих участников эти соревнования стали хорошим проверочным стартом.

Спортсмены разыграли 26 комплектов наград. Дождь не стал помехой участникам. Гребцы из Шатуры завоевали 17 медалей, пять из которых — золотые.