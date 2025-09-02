Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ прошло в Шатуре

Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» прошло в Шатуре. Больше 100 участников собрались на озере Святом.

Это сильнейшие подмосковные спортсмены до 17 лет из Шатуры, Раменского, Бронниц и Пушкина.

«Такое мероприятие у нас проходит первый раз за 20 лет. Я думаю, мы продолжим традиции и будем почаще вас встречать на нашей земле. Вам, спортсмены, удачи», — обратился к участникам соревнований Константин Петров, директор МАУ ДО «Спортивная школа Шатура».

На водной глади озера кипели страсти за медали. Дистанции было две.

«Дистанция у нас 200 метров. Она для некоторых участников, в частности для каноэ-одиночки, является олимпийской. Для многих это хороший проверочный старт. 200 метров плюс еще четыре тысячи метров», — рассказал преподаватель — тренер по гребному спорту Самат Таканаев.