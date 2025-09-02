Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ прошло в Шатуре
Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» прошло в Шатуре. Больше 100 участников собрались на озере Святом.
Это сильнейшие подмосковные спортсмены до 17 лет из Шатуры, Раменского, Бронниц и Пушкина.
«Такое мероприятие у нас проходит первый раз за 20 лет. Я думаю, мы продолжим традиции и будем почаще вас встречать на нашей земле. Вам, спортсмены, удачи», — обратился к участникам соревнований Константин Петров, директор МАУ ДО «Спортивная школа Шатура».
На водной глади озера кипели страсти за медали. Дистанции было две.
«Дистанция у нас 200 метров. Она для некоторых участников, в частности для каноэ-одиночки, является олимпийской. Для многих это хороший проверочный старт. 200 метров плюс еще четыре тысячи метров», — рассказал преподаватель — тренер по гребному спорту Самат Таканаев.
Егор Ермачков греблей занимается уже семь лет. В копилке достижений — призовые места на первенстве России.
«Первые серьезные успехи появились в 2023 году, тогда я в одиночке на Первенстве России показал себя хорошо и в четверке в экипажной лодке. Сегодня, конечно, нужно победить», — рассказал участник открытого Первенства по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды» Егор Ермачков.
Напомним, всего было разыграно 26 комплектов наград. Егор финишировал первым. Победителей определяли в трех возрастных группах.