Открытое первенство Московской области по футболу началось в Лобне

21 апреля на стадионе «Москвич» прошел первый матч сезона, который дал старт открытому первенству Московской области по футболу среди команд 2009–2016 годов рождения. Особым гостем мероприятия стала легендарная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Вместе с представителями администрации города она пообщалась с тренером СШ «Академия спорта» по футболу Маратом Сабировым. Они обсудили перспективы юных спортсменов и пожелали ребятам яркого, насыщенного сезона, честных побед и настоящего командного духа.

Следующие матчи турнира пройдут в воскресенье, 26 апреля. На поле встретятся команды 2009 и 2011 годов рождения из СШ «Академия спорта» и «СШОР Метеор-1» из Балашихи.

В минувшем году для обеспечения круглогодичных тренировок на лобненском стадионе «Москвич» выполнена реконструкция футбольного поля с системой подогрева размером 110×67 метров. Для его подключения проложена теплотрасса длиной 1024 метра. Сегодня на стадионе регулярно занимаются спортом более 700 жителей города всех возрастов.