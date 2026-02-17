Открытки ко Дню защитника Отечества отправят бойцам СВО из Химок

В Химках прошла акция «Открытка на фронт», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Жители города подготовили для военнослужащих особые открытки с репродукциями картин и искренними словами поддержки.

По словам муниципального депутата Инны Монастырской, для бойцов особенно ценны простые человеческие слова — поддержка, благодарность и напоминание о том, что их ждут. Именно такие послания участники акции постарались вложить в каждую открытку.

Организаторы придали проекту художественный характер. Лицевую сторону карточек украсили репродукции произведений из собрания галереи — яркие пейзажи и натюрморты, наполненные светом и теплом. Сотрудники музея специально отобрали работы, создающие позитивное настроение.

В результате химчане подписали несколько сотен открыток. В них — поздравления с праздником, слова признательности за мужество и пожелания скорейшего возвращения домой. В ближайшее время все послания аккуратно упакуют и направят военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил, что участники акции отнеслись к делу с большой искренностью. По его словам, помощь фронту — это не только гуманитарные грузы, но и моральная поддержка, которая не менее важна.

В округе системно оказывают поддержку военнослужащим и их семьям. С начала специальной военной операции жители, предприниматели и добровольцы отправили на передовую более 600 тонн гуманитарной помощи — продукты, медикаменты, теплые вещи и необходимое снаряжение. Теперь к этим грузам добавятся и открытки с произведениями русской живописи и словами поддержки.