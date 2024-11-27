Открытие зимнего сезона пройдет в Центральном парке в Раменском 1 декабря

В Раменском зимний сезон развлечений и праздничных мероприятий откроется 1 декабря. Программа рассчитана с 14:00 до 17:00. Гости Центрального парка смогут найти подарки для своих близких и порадовать себя вкусностями.

На открытии проведут два мастер-класса. В первом участники изготовят елочные игрушки. Технологию им покажут сотрудники Центральной детской библиотеки в 14:00. Второй — создание открытки «Зимняя сказка» от Кратовской библиотеки. Мероприятие начнется в 15:00.

Детская анимационная программа «Здравствуй, Дедушка Мороз!» начнется в 15:00, а с 16:00 — концерт «Первый аккорд зимы». Вечером на площадке Лира можно будет потанцевать с 18:00 до 19:00.

Интерактивная программа для детей «Чудеса» начнется на велотрассе в 17:00, а открытие Резиденции и почты Деда Мороза — в 17:30. Резиденция будет работать до 19:00.

Забег Дедов Морозов стартует у Центрального входа в 17:00 до 17:15.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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