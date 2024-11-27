Открытие зимнего сезона пройдет в Одинцове 1 декабря

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха приглашает всех желающих 1 декабря на открытие зимнего сезона. Для гостей готовят праздничную программу и мастер-классы.

В этот день парк превратится в сказочную страну чудес, озаренную волшебными огнями. Посетителей ждет незабываемый мастер-класс «Письмо для Деда Мороза» от центра искусств «Традиция» и открытие почты Деда Мороза.

Также организаторы подготовили захватывающие интерактивные игры «Новогодние приключения в сети». «Атмосферная сказка» от театр-студии «Sosferas» также пройдет в парке.

Веселые игры, задорные танцы и незабываемые моменты на льду — все это подарит жителям города отличное настроение. Завершением праздника станет дискотека на льду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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