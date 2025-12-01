Открытие зимнего сезона пройдет в Лосино-Петровском 1 декабря

В Лосино-Петровском организуют анимационную программу «Снежные забавы» в рамках открытия областного проекта «Зима в Подмосковье». Жителей и гостей округа пригласили принять участие в творческих и спортивных мероприятиях.

Открытие зимнего сезона пройдет 1 декабря в Лосино-Петровском парке с 16:00 до 17:00, а в Свердловском — с 18:00 до 20:00. Для гостей подготовили работу фотозоны, выдачу горячего чая и какао, сказочные представления, зажжение огней на новогодней елке.

Помимо этого, игровая программа «Зимнее настроение» пройдет в Свердловском парке 6 декабря в 15:00, мастер-класс «Мастерская Снеговичков» — с 15:00 до 16:00, а «Зимние старты» — 7 декабря с 14:30.

В Лосино-Петровском парке 7 декабря в 15:00 проведут «Спортивную зарядку», а с 16:00 до 18:00 будут работать мобильная резиденция Деда Мороза и интерактивная программа «Дверь в новогоднюю сказку: встреча с Дедом Морозом».