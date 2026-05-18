Открытие завода по производству железобетонных элементов в ОЭЗ «Кашира» запланировано на август

В особой экономической зоне «Кашира» завершается строительство завода группы компаний «Префабрика». Предприятие будет выпускать железобетонные префаб-элементы для строительства жилья, коммерческих зданий и объектов социальной инфраструктуры.

По словам генерального директора группы компаний «Префабрика» Александра Горнова, физически установлено 85 процентов оборудования. Полностью готова линия циркуляции паллет, ее запустят 18 мая для отладки технологических процессов. Также полностью смонтирована одна из двух линий стендового производства, специалисты приступили к сборке второй линии.

Завод будет оснащен современным автоматизированным оборудованием, которое требует минимального количества рабочего персонала для выпуска готовой продукции. Автоматически будут подаваться бетон и арматура, паллеты с будущими префаб-элементами будут самостоятельно перемещаться по линиям и поступать в камеры твердения.

На территории предприятия продолжается сборка и установка оборудования башни бетонно-смесительного узла высотой около 30 метров, монтируется система адресной подачи бетона. Возведено здание будущего контрольно-пропускного пункта, в нем уже установили окна и выполнили перегородки. Осталось завершить внутреннюю отделку и фасад. Практически готово к вводу в эксплуатацию здание административно-бытового корпуса.

Сейчас предприятие начало активно набирать персонал. В первую очередь трудоустраивают специалистов, управляющих цехами и участками производства. На заводе уже появились главный инженер, главный механик и энергетик, начальники арматурного производства и формовочного цеха. Также продолжается набор рабочего персонала.

Открытие завода группы компаний «Префабрика» запланировано на начало августа. Здесь будет создано около 300 новых рабочих мест. Общие инвестиции, вложенные в строительство, составляют более 4 миллиардов рублей, еще 400 миллионов рублей будет вложено до запуска производства. Предприятие будет специализироваться на производстве современных домокомплектов из железобетонных префаб-элементов. Производственная мощность составит около 240 тысяч квадратных метров общей площади жилья в год.