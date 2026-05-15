Открытие выставки в Егорьевске: творчество Игоря Грабаря

23 мая в Егорьевском историко-художественном музее состоится открытие выставки «Моя жизнь», посвященной творчеству Игоря Эммануиловича Грабаря. Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что выставка продемонстрирует многогранный талант Игоря Грабаря — одного из ярких представителей отечественного импрессионизма и ключевой фигуры в истории русского искусства первой половины XX века.

На выставке будут представлены картины из фондов Государственной Третьяковской галереи, музея-заповедника «Абрамцево» и Музея русского импрессионизма. Гости увидят уникальные работы из личной коллекции потомков художника, а также узнают о его вкладе в сохранение и реставрацию культурного наследия страны.

Выставка дополнена информационными стендами о творческом пути мастера, предоставленными посольством России в Словакии. Егорьевский историко-художественный музей участвует в передвижной выставке «Великий сын русинского народа – русский художник Игорь Грабарь», которая в настоящее время путешествует по городам Словакии.

Для Егорьевска этот проект имеет особое историческое значение. Именно здесь будущий великий живописец впервые начал рисовать масляными красками под влиянием учителя рисования местной мужской прогимназии И. М. Шевченко. В своей автобиографической монографии «Моя жизнь» Игорь Эммануилович с теплотой вспоминал этот период и подчеркивал, что «егорьевцев считал он земляками».

Выставка будет работать до 6 сентября. Подробная информация размещена на сайте Егорьевского историко-художественного музея.