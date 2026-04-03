Выставку картин Юрия Леонова проведут в Одинцове

4 апреля в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в усадьбе Вяземы Одинцовского городского округа состоится открытие выставки «Традиции русского пейзажа». На ней будут представлены 50 пастельных работ художника Юрия Леонова, созданных с 2009 по 2025 годы.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, работы продолжают традиции русской реалистической живописной школы. Отличительная черта картин Юрия Петровича — прозрачность красочной пастельной поверхности. Художник стремился передать в творениях обаяние дорогих сердцу мест, объединить архитектуру и природу.

Юрий Борисович Леонов — почетный академик Российской академии художеств, академик Международной академии творчества, член Союза художников России, член Правления Московского союза художников. В творческом багаже художника несколько сотен живописных и графических произведений, лучшие из которых были показаны на московских, российских и международных выставках. Его работы находятся в Государственном Русском музее, Государственном театральном музее им. А. А. Бахрушина, а также в музеях Англии, США, Японии, Польши и в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка будет открыта до 1 июня.