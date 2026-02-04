Открытие выставки НАИС-2026 в «Крокус Экспо

В «Крокус Экспо» стартовала выставка авиаинфраструктуры НАИС-2026 и салон беспилотников «Дронтех». Более двухсот компаний, главным образом из России, демонстрируют инновационные решения для аэропортов: от автономных источников питания и безводильных тягачей до систем защиты от дронов и биометрии.

Среди участников выставки — предприятия из Подмосковья. Международный концерн DoorHan представил специализированные ворота для авиационной отрасли. Компания работает в России более тридцати лет и за это время расширила свое производство, открыв девять мультитехнологических индустриальных парков и тридцать два завода.

На стенде DoorHan представитель компании Игорь Иванов рассказал о ключевом направлении — ангарных воротах. За двадцать лет было изготовлено сто девяносто конструкций для разных отраслей промышленности.

«Наша основная задача была — обеспечить рынок этой продукцией, убрав с него наших зарубежных конкурентов», — пояснил Иванов. Он добавил, что конструкции DoorHan работают в авиационных ангарах компаний «Аэрофлот» и «Авиагрупп», а также на заводах, производящих самолеты, таких как «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Вертолеты России».

Среди реализованных проектов есть ряд серьезных и интересных конструкций. Однако венцом деятельности в направлении ангарных ворот Игорь Иванов назвал Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области в поселке Белокаменка. Там установлены двадцать четыре конструкции ворот, в том числе двое ворот, перекрывающих проем шириной сто восемьдесят шесть метров с высотой створок шестьдесят девять с половиной метров.