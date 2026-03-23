Открытие выставки к 60-летию балетной студии «Сильфида» прошло в Серпухове

В Музейно-выставочном центре Серпухова 22 марта открылась выставка «60 лет в движении», посвященная юбилею балетной студии «Сильфида». Экспозиция рассказывает об истории коллектива, основанного в 1966 году.

На выставке представлены черно-белые фотографии 1960-х годов, современные снимки, старые программки спектаклей и сценические костюмы разных лет. На некоторых стендах размещены QR-коды, по которым можно посмотреть записи выступлений воспитанников разных поколений.

Студия была основана Татьяной Ермиловой. Позже ее возглавила Анна Домникова, затем — ее дочь Людмила Починская, заслуженный деятель культуры Московской области. В этом году к руководству подключилась Кристина Федорова — третье поколение семьи.

Людмила Починская провела для гостей экскурсию по выставке.

«Это не просто выставка. Это живая история, которую мы создавали 60 лет. Здесь каждый экспонат — часть нашей души», — рассказала она.

Открытие завершилось танцевальным перформансом. Коллектив также выступил на сцене Дворца культуры имени Ленина, показав нео-балет.