Теплый сезон в парках Подмосковья откроют концертами и игровыми программами

С 1 по 3 мая в более чем 90 парках Московской области пройдет мероприятие «Открытие теплого сезона». По сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, гостей ждут концерты под открытым небом, парковые лаборатории, открытие общественных огородов и другие активности.

1 мая в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске посетителей ожидают праздничные концерты и выступления, посвященные казачьей культуре. Для детей будут организованы творческий мастер-класс и игровая программа. Все желающие смогут принять участие в посеве семян в аптекарском огороде и воссоздании исторического грушевого сада.

Центральный парк Лобни 1 мая приглашает на дискотеку с пришельцами, концертную программу «С музыкой веселее» и квест «Знакомство со стражами парков». У Резиденции Яги пройдет посадка «Сказочного огорода», а в самой Резиденции гостей ждут творческая мастерская и акция «Дерево желаний на новый сезон».

В Свердловском парке Лосино-Петровского 1 мая состоится шествие «Мир! Труд! Май!», познавательная экскурсия «Усадьба Одоевских и Ланских» и открытие Дома Мудрого Филина. Завершится мероприятие праздничной концертной программой.