Открытие теплого сезона прошло в парках Воскресенска

В городском округе Воскресенск состоялось областное событие «Открытие теплого сезона», которое прошло в местных парках. В парке усадьбы Кривякино для посетителей была подготовлена насыщенная и разнообразная программа.

Выставки картин воскресенских художников и фотовыставка, ярмарка с уникальными изделиями мастеров из региона, фотозона с дамами в исторических костюмах, самовар-бар «По чайку!», мастер-классы по росписи игрушек, изготовлению значков и раскрашиванию кофейных котиков, детский орнитологический квест, турниры по шашкам и шахматам, оздоровительные занятия от «Йога — VSK», творческие мастер-классы от библиотеки и культурно-досугового центра, презентация программ туристско-информационного центра, а также захватывающие казачьи выступления. Кульминацией мероприятия стало торжественное открытие фонтана «Счастье».