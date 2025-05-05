Открытие теплого сезона прошло в парках Воскресенска

В городском округе Воскресенск состоялось областное событие «Открытие теплого сезона», которое прошло в местных парках. В парке усадьбы Кривякино для посетителей была подготовлена насыщенная и разнообразная программа.
Выставки картин воскресенских художников и фотовыставка, ярмарка с уникальными изделиями мастеров из региона, фотозона с дамами в исторических костюмах, самовар-бар «По чайку!», мастер-классы по росписи игрушек, изготовлению значков и раскрашиванию кофейных котиков, детский орнитологический квест, турниры по шашкам и шахматам, оздоровительные занятия от «Йога — VSK», творческие мастер-классы от библиотеки и культурно-досугового центра, презентация программ туристско-информационного центра, а также захватывающие казачьи выступления. Кульминацией мероприятия стало торжественное открытие фонтана «Счастье».
В парке культуры и отдыха «Москворецкий» гостей ждали различные активности: игровая программа для детей, фотозоны с ростовыми куклами, мастер-классы и концерт от «Концертно-выставочного зала». Все участники могли согреться чашкой горячего чая.
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