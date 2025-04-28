Открытие свадебного сезона прошло в Чехове

Первую пару новобрачных в селе Талеж встретил хор народной песни «Сувенир». Для молодоженов подготовили праздничную программу с конкурсами, песнями и танцами.

Традиционно В Чехове церемонии проводят в литературно-музыкальной гостиной дома культуры «Дружба» в и загсе. Еще одну точку планируют открыть в городском парке. В этом году сезон бракосочетаний открывается на новой площадке — в селе Талеж. В будущем здесь планируются проводить еще и венчания.

«Это святое место, и нам важно, чтобы состоялась не только государственная регистрация. Мы же понимаем, что все браки заключаются на небесах», — отметила начальник окружного управления № 16 Министерства социального развития Московской области Ольга Орлова.