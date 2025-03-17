Открытие сразу двух выставок прошло в Богородском округе

Свои работы на суд зрителей представили Марина Орлова и Александра Мазуркевич. Обе выставки открылись в Ногинске.

Работы заслуженного художника России Марины Орловой были представлены публике в одной из городских кофеен в торговом центре «Атриум». Музыкальное сопровождение саксофона создавало особое настроение.

Марина Орлова — участница всесоюзных, республиканских, региональных и международных выставок. География ее персональных выставок широка и разнообразна — картины увидели в Германии, Франции, Англии, Испании, Китае. В 1999 году во время Каннского фестиваля российского искусства художник представила выполненные в технике «батик» работы.

Совершить путешествие в прекрасный мир росписи по ткани и живописи можно до 8 апреля.

В этот же день состоялось открытие еще одной персональной выставки в стенах Ногинского музейно-выставочного центра. Там начала работать экспозиция Александры Мазуркевич «Вдохновение».

Александра — председатель Ногинского отделения Союза художников Подмосковья, член Союза писателей России. Принимает активное участие в выставках, как на территории России, так и за ее пределами. В экспозиции представлены работы, выполненные из натуральной кожи, а также в техниках флюид-арта и резин-арта. Выставка будет радовать посетителей в течение месяца.