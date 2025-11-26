Открытие соревнований Единой школьной лиги Подмосковья прошло в Серпухове

Во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове открыли сезон Единой школьной Подмосковья. В нем примут участие 12 команд, которые будут соревноваться в футзале, волейболе, баскетболе и шахматах.

Соревнования проводят в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Организаторами стали Министерства спорта и образования Московской области при поддержке Общероссийской общественной организации «Здоровое Отечество».

Пилотный проект запустили в 2024 году в 13 округах. В этом сезоне географию расширили до 49 муниципалитетов Подмосковья. В их числе — Серпухов.

Организаторы отметили, что Единая школьная лига направлена на развитие спортивных навыков и талантов. Победители выступят в региональном этапе и поборются за первенство.

Участников поддержали председатель Совета депутатов, заслуженный тренер России Михаил Шульга, депутат Совета, заслуженный мастер спорта России Федор Чудинов, мастер спорта России, игрок волейбольного клуба «Факел» Александр Крамаренко.

«Всем участникам желаю сохранить спортивный настрой, проявить мастерство и волю к победе. Пусть каждый матч принесет ценный опыт, а командный дух поможет достичь высоких результатов», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.