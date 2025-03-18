Открытие школьной творческой выставки прошло в Серпухове

В Музейно-выставочном центре состоялось торжественное открытие ежегодной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества и народного искусства «Живая связь времен». Экспозиция представляет собой калейдоскоп талантов юных мастеров, демонстрируя 95 работ, созданных 125 учащимися в возрасте от семи до 18 лет, представляющих все школы округа и учреждения дополнительного образования.