Открытие школьной творческой выставки прошло в Серпухове
В Музейно-выставочном центре состоялось торжественное открытие ежегодной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества и народного искусства «Живая связь времен». Экспозиция представляет собой калейдоскоп талантов юных мастеров, демонстрируя 95 работ, созданных 125 учащимися в возрасте от семи до 18 лет, представляющих все школы округа и учреждения дополнительного образования.
В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках, включая керамику, батик, витраж, бисероплетение, традиционное ручное ткачество, кружевоплетение, создание авторских кукол и игрушек, а также художественную обработку дерева.
Работы представлены в трех тематических номинациях: «День Победы», посвященные предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, индивидуальные работы, приуроченные к 645-летию Куликовской битвы и столетию первого издания сказки Корнея Чуковского «Бармалей».