Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске торжественно открывает свой 96-й театральный сезон масштабной премьерой. Зрителей ждет особенный спектакль «Похожие на вас» — пронзительная постановка по произведениям выдающегося русского писателя Бориса Васильева.

В основе спектакля лежат три знаковые повести: «Завтра была война», «Самый последний день» и «Летят мои кони». Постановка представляет собой глубокий и честный разговор о судьбах людей военного времени, о нравственном выборе, дружбе, любви и ответственности перед историей.

Масштабность постановки подчеркивает участие практически всей труппы театра — от признанных мастеров сцены до молодых артистов. Такой состав позволяет особенно глубоко и многогранно раскрыть тему преемственности поколений и судеб молодых людей, со школьной скамьи отправившихся защищать Родину.

Музыкальное оформление спектакля стало отдельным произведением искусства. Все композиции специально созданы и исполнены талантливым композитором Александром Перовым, что придает постановке особую эмоциональную глубину.

Московский областной театр драмы и комедии является культурным достоянием Богородского округа. На протяжении десятилетий театр объединяет разные поколения горожан и гостей округа, а местные зрители составляют ядро театральной аудитории и являются главными ценителями творчества труппы.

Премьера открытия сезона обещает стать одним из самых значимых культурных событий осени в Богородском округе.